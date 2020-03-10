На Кубани мошенница из Сети обещала «оформить» мужчине медицинскую книжку

10 Март 2020 2020-03-10T11:34:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть по Красноармейскому району обратился местный житель. Мужчина рассказал, что увидел в Интернете объявление о работе и связался с контактным лицом. Девушка объяснила потерпевшему, что для оформления необходимо предоставить медицинскую книжку, и предложила помощь в ее получении. За это мужчина перевел ей 11 тысяч рублей.

Однако мошенница книжку не сделала и вскоре перестала выходить с потерпевшим на связь. Полицейские в ходе розыскных мероприятий установили личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы. 18-летнюю приезжую из Ставропольского края правоохранители задержали.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ей грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU