"Отжал раму" : полиция в Сочи задержала квартирного вора "по горячим следам"

10 Март 2020 2020-03-10T11:43:00+03:00

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В дежурную часть отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи с заявлением обратился 35-летний приезжий из Армавира. Он рассказал, что из арендованной им квартиры неизвестными похищено имущества на 120 тысяч рублей.

Полицейские прибыли на место и обнаружили, что оконная рама выдавлена из стеклопакета, что и позволило вору пробраться внутрь. Оперативники опросили соседей и по их описанию составили примерный портрет подозреваемого. Вскоре на улице в Сочи ими был задержан 19-летний приезжий из страны ближнего зарубежья, схожий по приметам с разыскиваемым.

В отделе полиции молодой человек рассказал, что вынужден был пойти на кражу из-за отсутствия средств к существованию. При этом он не успел продать часть похищенного. Имущество, хоть и не в полном объеме, возвращено владельцу.

Сейчас следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

- Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи до шести лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU