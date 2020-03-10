На Кубани в ДТП погиб водитель и 6-летняя девочка
8 марта в 16:30 в Горячем Ключе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 26-летний водитель за рулем «АУДИ 80» превысил скорость движения, не справился с управлением, съехал с проезжей части. В результате автомобиль опрокинулся.
- В ДТП погибли водитель и 6-летняя девочка, 4-летний ребенок с травмами был госпитализирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Все обстоятельства выясняются. Стало известно, что у водителя «АУДИ 80» не было прав, ранее он уже привлекался к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).
ИСТОЧНИК KP.RU