На Кубани в ДТП погиб водитель и 6-летняя девочка

10 Март 2020 2020-03-10T11:43:06+03:00

Еще один ребенок был госпитализирован

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8 марта в 16:30 в Горячем Ключе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 26-летний водитель за рулем «АУДИ 80» превысил скорость движения, не справился с управлением, съехал с проезжей части. В результате автомобиль опрокинулся.

- В ДТП погибли водитель и 6-летняя девочка, 4-летний ребенок с травмами был госпитализирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства выясняются. Стало известно, что у водителя «АУДИ 80» не было прав, ранее он уже привлекался к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

ИСТОЧНИК KP.RU