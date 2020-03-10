2020-03-10T12:05:16+03:00
Происшествия

В Кавказском районе задержали закладчика наркотиков

У него нашли 64 свертка с порошкообразным веществом белого цвета
Александра ПОДУШКО
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В Кавказском районе задержали закладчика наркотиковВ Кавказском районе задержали закладчика наркотиковФото: Архив "КП"
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На окраине Кропоткина полицейские заметили мужчину, который вышел из лесного массива и направлялся к припаркованному автомобилю. В его транспорте нашли открытый рюкзак, внутри которого находились 64 свертка с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это мефедрон общей массой около 69 граммов.

- Выяснилось, что задержанный купил наркотики в Интернете, расфасовал в свертки и сбывал на территории Кавказского района. Злоумышленник уже успел сделать три тайниковые закладки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Его могут посадить на двадцать лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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