В Сочи предупредили о высокой пожароопасности
Оперативные службы в Сочи предупреждают о высокой опасности возникновения пожаров в окрестностях города.
В последние несколько дней в Сочи установилась аномально теплая и сухая погода-температура воздуха днем поднимается до 24-25 градусов, что на 8-10 градусов выше климатической нормы.
-11, 12 и 13 марта в предгорьях и низких горах г. Сочи ожидается высокая пожароопасность 4 класса,- говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.
Представители МЧС рекомендуют жителям и гостям Сочи быть бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности и принимать все меры предосторожности во время отдыха на природе.
ИСТОЧНИК KP.RU