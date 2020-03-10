2020-03-10T12:20:12+03:00
Общество

В Сочи предупредили о высокой пожароопасности

Пожары могут возникнуть в предгорьях курорта
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото МКУ "Агентство Инком"Фото МКУ "Агентство Инком"
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Оперативные службы в Сочи предупреждают о высокой опасности возникновения пожаров в окрестностях города.

В последние несколько дней в Сочи установилась аномально теплая и сухая погода-температура воздуха днем поднимается до 24-25 градусов, что на 8-10 градусов выше климатической нормы.

-11, 12 и 13 марта в предгорьях и низких горах г. Сочи ожидается высокая пожароопасность 4 класса,- говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

Представители МЧС рекомендуют жителям и гостям Сочи быть бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности и принимать все меры предосторожности во время отдыха на природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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