На Кубани объявлено экстренное предупреждение по пожароопасности

10 Март 2020 2020-03-10T12:21:09+03:00

Изменить размер текста: A A

10-11 марта местами в северо-западных районах и центральных районах Краснодарского края, местами в южной и северо-восточной половинах региона сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

Есть вероятность возникновения ЧС и происшествий. Они связаны с увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, возгораниями на сельхозугодиях и в лесополосах.

- ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. В лесу нельзя пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, избегайте воздействия повышенной температуры, заметив начинающийся пожар в природной зоне, незамедлительно сообщите об этом в экстренные службы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «101» - единый номер пожарных и спасателей;

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU