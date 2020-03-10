На Кубани объявлено экстренное предупреждение по пожароопасности
10-11 марта местами в северо-западных районах и центральных районах Краснодарского края, местами в южной и северо-восточной половинах региона сохранится высокая пожароопасность 4 класса.
Есть вероятность возникновения ЧС и происшествий. Они связаны с увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, возгораниями на сельхозугодиях и в лесополосах.
- ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. В лесу нельзя пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, избегайте воздействия повышенной температуры, заметив начинающийся пожар в природной зоне, незамедлительно сообщите об этом в экстренные службы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):
- «101» - единый номер пожарных и спасателей;
- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU