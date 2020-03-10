В Краснодарском крае столкнулись легковушка и скутер

10 Март 2020 2020-03-10T12:37:07+03:00

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9 марта в 19:00 в поселке Красносельском произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 67-летний водитель за рулем авто марки «Хундай Солярис» при повороте налево не уступил дорогу скутеру «Alpha WJ50» и допустил с ним столкновение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате столкновения пострадали 15-летние водитель и пассажир мопеда. Они с травмами были доставлены в больницу.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Материал по подростку будет передан на рассмотрение в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU