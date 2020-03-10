2020-03-10T13:00:03+03:00
Общество

В Сочи друг семьи развращал сына и дочь хозяйки

По данному факту полиция проводит проверку
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Фото: КПФото: КП
Изменить размер текста:

В полицию обратилась мать двоих детей, жительница Хостинского района Сочи. По ее словам, к ним в гости зашёл 54-летний друг семьи. Мужчина уединился с 8-летней дочкой хозяйки и, как написано в заявлении, «совершал с ней действия развратного характера».

Девочка в слезах призналась, что он трогал ее за интимные места.

Оказалось, это уже не первый случай, когда происходило подобное. Год назад девочка вместе со своим 11-летним братом были у мужчины в гостях в квартире в Адлере. Тогда друг семьи развращал и мальчика, и девочку. Дети рассказали об инциденте только сейчас, так как стеснялись и боялись.

- По фактам, указанным в заявлении матери, проводится проверка, - сообщил "КП"- Кубань" источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крупный застройщик Сингапура проведет мастер-класс для краснодарских риелторов
В Сочи завершилась активная фаза поиска унесенных в море школьников
Николай Осадчий выступил за упрощенное получение российского гражданства украинцами и белорусами
В краевой столице пройдет пешеходная экскурсия «Советский Краснодар»
В Краснодаре объявили конкурс на новую иллюминацию на Красной
Международный аэропорт Сочи в пятый раз признан лучшим в Европе
Полиция Сочи проверяет баскетбольную школу за странные секс-обряды посвящения новых игроков
На Кубани двое мальчиков после ссоры ушли от приемной матери
Жителю Северского района, который убил таксистку, грозит 20 лет тюрьмы
Полиция в Сочи задержала сбытчика наркотиков
В Сочи друг семьи развращал сына и дочь хозяйки
В Краснодарском крае столкнулись легковушка и скутер
На Кубани объявлено экстренное предупреждение по пожароопасности
В Сочи предупредили о высокой пожароопасности
В Кавказском районе задержали закладчика наркотиков
В Краснодаре представят новый спектакль
На Кубани в ДТП погиб водитель и 6-летняя девочка
"Отжал раму" : полиция в Сочи задержала квартирного вора "по горячим следам"
На Кубани мошенница из Сети обещала «оформить» мужчине медицинскую книжку