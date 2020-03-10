В Сочи друг семьи развращал сына и дочь хозяйки

10 Март 2020 2020-03-10T13:00:03+03:00

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В полицию обратилась мать двоих детей, жительница Хостинского района Сочи. По ее словам, к ним в гости зашёл 54-летний друг семьи. Мужчина уединился с 8-летней дочкой хозяйки и, как написано в заявлении, «совершал с ней действия развратного характера».

Девочка в слезах призналась, что он трогал ее за интимные места.

Оказалось, это уже не первый случай, когда происходило подобное. Год назад девочка вместе со своим 11-летним братом были у мужчины в гостях в квартире в Адлере. Тогда друг семьи развращал и мальчика, и девочку. Дети рассказали об инциденте только сейчас, так как стеснялись и боялись.

- По фактам, указанным в заявлении матери, проводится проверка, - сообщил "КП"- Кубань" источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU