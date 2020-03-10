Полиция в Сочи задержала сбытчика наркотиков

10 Март 2020 2020-03-10T13:17:09+03:00

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Полицейским патрулем ночью в Сочи для проверки документов на улице остановлен молодой человек. Мужчина вел себя кране нервно, вызвав тем самым подозрения у стражей порядка.

В ходе осмотра у 26 - летнего жителя Карелии патрульные обнаружили и изъяли у 17 полимерных свертков.

Изъятое направлено на экспертизу. Как выяснили эксперты , в свертках находился синтетический наркотик – метилэфедрон, общей массой около 10 граммов. Как рассказал задержанный, он собирался разложить дозы наркотика по тайникам на территории курорта.

Сейчас в отношении подозреваемого следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ.

- Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, - рассказали "КП"-Кубань" в УВД Сочи.

Подозреваемый заключен под стражу

ИСТОЧНИК KP.RU