На Кубани двое мальчиков после ссоры ушли от приемной матери

10 Март 2020 2020-03-10T13:22:34+03:00

На следующий день их вернули в семью

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ЧП произошло в Павловском районе Краснодарского края еще 2 марта. Двое 16-летних мальчиков ушли из приемной семьи, когда поссорились с матерью.

- Женщина, являющаяся опекуном подростков, обратилась с заявлением в полицию. Якобы после того, как она пожурила их за неуспеваемость, сыновья сбежали из дома, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Надо сказать, у обоих подростков в анамнезе - отставание в развитии. Один из детей уходит из дома не в первый раз.

Кстати, в приемной семье воспитывается еще восемь чужих и трое собственных детей.

На следующий день, 3 марта, пропавшие мальчики были найдены. Обоих вернули к приемным родителям.

- Проверка не проводилась. Семья характеризуется положительно, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU