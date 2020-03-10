2020-03-10T13:55:30+03:00
Происшествия

Жителю Северского района, который убил таксистку, грозит 20 лет тюрьмы

Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд
Александра ПОДУШКО
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Жителю Северского района, который убил таксистку, грозит 20 лет тюрьмыЖителю Северского района, который убил таксистку, грозит 20 лет тюрьмыФото: Архив "КП"
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Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Северского района. Он обвиняется в разбое, краже и убийстве.

Инцидент произошел вечером 12 марта 2019 года. Тогда 33-летняя местная жительница за рулем автомобиля марки «Lada Granta», имея при себе 300 тысяч рублей, приехала в Афипский к знакомому мужчине.

Злоумышленник предложил ей поехать на природу в станицу Смоленскую Северского района. По пути он напал на потерпевшую и задушил, после чего забрал деньги, а также продал ее автомобиль.

Напомним, женщина перестала выходить на связь с 12 марта 2019 года, после чего ее объявили в розыск и возбудили уголовное дело об убийстве. Ее тело обнаружили спустя несколько дней поисков. Тогда выяснилось, что ее убил знакомый ей мужчина. У нее остались двое детей. Уголовное дело расследовал СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Материалы направлены в Краснодарский краевой суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное наказание, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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