Полиция Сочи проверяет баскетбольную школу за странные секс-обряды посвящения новых игроков

10 Март 2020 2020-03-10T13:58:28+03:00

Заявление написала мать одного из учеников

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Скандал произошел в одной из спортивных школ Сочи. Заявление в полицию написала мать одного из мальчишек, который недавно стал заниматься в баскетбольной сессии.

Юные спортсмены решили устроить выдуманный «обряд посвящения» новичку. Для этого, они предложили 12-летнему мальчику ввести бутылку в анальное отверстие. Дома ребенок рассказал о произошедшем в стенах спортивной школы родителям.

- По заявлению матери несовершеннолетнего в Хостинском УВД проводится проверка, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU