2020-03-10T13:34:22+03:00
Общество

Международный аэропорт Сочи в пятый раз признан лучшим в Европе

Он премирован за высокое качество обслуживания пассажиров в категории от 5 до 15 млн человек
Юлия БАРАНОВА
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Фото: пресс-службы Международного аэропорта СочиФото: пресс-службы Международного аэропорта Сочи
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Международный аэропорт Сочи имени Виталия Севастьянова в пятый раз признан одной из лучших воздушных гаваней Европейского континента по итогам премии ASQ Awards. В рейтинге ASQ ACI он участвует с 2015 года.

- Согласно результатам исследования 2019 года, основанным на опросе наших пассажиров, показатель «Общая удовлетворенность аэропортом» составил 4,59 балла (по 5-балльной шкале). Это лучший результат в Европе среди аэропортов всех категорий пассажиропотока, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Представитель пресс-службы уточнила, что пассажиры оценили сочинский аэропорт по более чем 30 критериям, в числе которых: работа службы регистрации и досмотра, состояние туалетов и камер хранения, обслуживание в ресторанах и вежливость сотрудников.

Церемония вручения премии запланирована на сентябрь 2020 года. Она пройдет в рамках Всемирного саммита ACI Customer Experience Global Summit в польском Кракове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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