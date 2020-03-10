В Краснодаре объявили конкурс на новую иллюминацию на Красной

10 Март 2020 2020-03-10T13:56:19+03:00

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В Краснодаре специалистам в сфере архитектуры и градостроительства предлагают разработать концепцию иллюминации на улице Красной, а также на перпендикулярных ей улицах - в границах Рашпилевской, Советской, Красноармейской и Длинной.

- В жюри конкурса войдут члены Архитектурного совета. О старте конкурса объявила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 10 марта на городской планерке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

-Также планируется снятие всех воздушных линий электропередачи. С Красной и начнем эту работу, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

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В заявке нужно отправить пояснительную записку с описанием материалов, цветов, конструкций и концепции, 3 визуализации для каждого предложенного варианта.

Конструкции будут устанавливать на местах существующих опор освещения, поэтому не рекомендуется проектировать ее очень тяжелой. А сам дизайн должен гармонировать с окружающей застройкой.

Заявку на участие в конкурсе необходимо прислать до 1 апреля на электронный адрес: str@krd.ru. В теме письма указать: «конкурс_иллюминация».

Напомним, в эфире радио "Комсомольская правда" Сергей Мысак, начальник отдела энергосбережения департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара, рассказал, что действующая иллюминация морально устарела. Специалистам приходится чинить ее почти каждую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU