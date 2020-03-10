10 Март 2020 2020-03-10T13:52:26+03:00

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В краевой столице пройдет пешеходная экскурсия «Советский Краснодар». Временной промежуток, о котором пойдет речь - конец 1920-70 годов 20 века. Экскурсию проведет 14 марта в 14:00 краевой художественный музей имени Коваленко.

- За период, о котором расскажут экскурсоводы, было возведено множество строений и сооружений общественного назначения. Сейчас эти здания устарели, но в свое время они полностью соответствовали потребностям граждан и всего общества, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Маршрут начнется от музея имени Коваленко, потом пойдет по улице Пушкина, Красноармейской, Красной, Ленина, Гимназической и Гоголя.

Необходима предварительная запись. Подробную информацию можно уточнить по телефонам: 268-09-00 (пн-пт 10.00-18.00), 8 (918) 041-63-43.

ИСТОЧНИК KP.RU