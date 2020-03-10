Николай Осадчий выступил за упрощенное получение российского гражданства украинцами и белорусами

10 Март 2020 2020-03-10T14:10:29+03:00

В Государственной думе был принят в третьем чтении федеральный закон, упрощающий получение российского гражданства гражданами Украины и Белоруссии, хорошо знающими русский язык

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От фракции КПРФ «по мотивам голосования», согласно регламенту, в течение трех минут выступил коммунист-депутат, первый секретарь Краснодарского крайкома партии Николай Иванович Осадчий:

- Уважаемые товарищи, коллеги! Фракция КПРФ поддерживает данный законопроект, потому что он направлен на то, чтобы упростить получение российского гражданства гражданами Украины и Белоруссии, представителями наших братских народов, один из которых переживает очень тяжелые времена.

Закон предусматривает, что граждане Украины и Белоруссии могут признаваться носителями русского языка без собеседования в специальной комиссии – достаточно подать личное заявление о признании носителем русского языка.

Мы надеемся, что эта процедура не станет слишком бюрократичной и что МВД вместе с Министерством просвещения смогут выработать соответствующие единые критерии.

Коллеги! В Советскую эпоху нас, народы СССР, связывало вместе многое: политическая система, идеология справедливости, равенства и братства народов, народно-хозяйственное (экономическое) разделение труда, культура и русский язык. Им владело тогда 350 млн жителей планеты.

Сегодня наше многонациональное государственное пространство и пространство СНГ интегрируется прежде всего русским языком, но носителей его с каждым годом остается все меньше – не более 200 млн в настоящее время. Это происходит в связи с сокращением русского населения в России и вследствие политики выдавливания русского языка в ряде других стран.

Поэтому вопрос о расширении масштабов «великого и могучего» – это, по существу, вопрос о расширении русского мира, о сохранении русской истории. Русский язык – не будем этого забывать – в ХХ столетии дал миру такие выдающиеся слова, как «Октябрь», «большевики», «Советы», «Красная Армия», «Победа», «Спутник», Гагарин, Ленин, Сталин. И это не просто слова, а наши ценности, которые мы должны передавать, передаем и будем передавать из поколения в поколение!..

И последнее. Статус русского языка как государственного закреплен в действующей Конституции РФ (статья 68), и очень хорошо, что в числе обсуждаемых конституционных поправок, которые могут быть приняты, есть и такие, которые повышают роль русского языка и предлагают закрепить статус русского народа как государствообразующего народа России.

Мы с этим согласны. Но считаем, что лучше было бы этот статус отразить в преамбуле Конституции!