2020-03-10T15:31:16+03:00
Общество

В Сочи завершилась активная фаза поиска унесенных в море школьников

Но катер со спасателями продолжает поисковые работы
Юлия БАРАНОВА
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Фото Службы спасения СочиФото Службы спасения Сочи
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В Сочи 10 марта завершена активная фаза поисковых работ детей, которых унесло в море.

- По состоянию на 10 марта активная фаза поисковых работ завершена. Но поисковые работы в Сочи продолжаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным пресс-службы, по-прежнему ведется поиск с катера в акватории.

Всего за две недели было обследовано: пешими группами 1364 км береговой линии, авиацией МЧС России - около 2545 квадратных километров акватории моря, судами - 1554 квадратных километров. Проведено 13 водолазных спусков, обследовано 11400 квадратных метров дна русла реки Псезуапсе и прибрежной зоны.

Напомним, что два друга - 14-летние Никита Ш. и Сергей П. пропали 25 февраля в Черном море. Подростки решили перейти реку Псезуапсе по небольшому участку суши, насыпи из гальки, в том месте, где она впадает в море. В тот день в Сочи был сильный ветер, море штормило, но ребят это не остановило. Закатив по колено штаны, они продолжали идти. Один из ребят пошел вперед, зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна накрыла его и отнесла на несколько метров от берега. Друг кинулся его спасать, но и его тоже снесло волной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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