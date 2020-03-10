Крупный застройщик Сингапура проведет мастер-класс для краснодарских риелторов

10 Март 2020 2020-03-10T15:40:23+03:00

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Крупный сингапурский застройщик курортной недвижимости Banyan Tree Group проведет в Краснодаре закрытое деловое мероприятие для риелторов и агентов по недвижимости региона. Во время бизнес-ланча он расскажет о прибыли от инвестиций в курортную недвижимость острова Пхукет.

Основная идея мероприятия - объяснить риелторам, как работать с покупателями, желающими инвестировать без рисков в недвижимость в условиях стагнации доходности и сокращения ликвидных жилых проектов в России.

На успешном примере успешного проекта Banyan Tree Group — курорта Лагуна Пхукет, участники получат исчерпывающую информацию о доходных инвестициях в объект под отельное управление. Такой вариант гарантирует стабильный доход, позволяющий сохранить и приумножить личные сбережения.

Отметим, представитель Banyan Tree Group в России и СНГ Олег Макаров работает в Краснодаре только один день. Участие в мероприятии бесплатное. Не упустите возможность получить эффективные инструменты инвестирования в азиатский рынок - самый быстрорастущий в мире.

Деловой обед состоится 11 марта в 12:00 в ресторане ресторан «THE ONE RESTAURANT» по адресу: ул. Кубанская Набережная, 44, отель Rimar. Для участия в мероприятии необходима регистрация по телефону: +7 913 009 91 21 или электронной почте: a.torubarova@probm.ru.