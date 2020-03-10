«Сочи Парк» открывает новый сезон!

10 Март 2020 2020-03-10T16:47:12+03:00

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Новый герой этой весны веселый Шарманщик будет встречать гостей на Аллее Огней, играя на необычном музыкальном инструменте. В программу вернутся научно-познавательное интерактивное тесла-шоу, встречи в Южной резиденции Бабы-яги, шоу мыльных пузырей и весенние танцы медвежат Милы и Потапа, продолжатся представления в дельфинарии, будут открыты совариум, территория интерактивных игр и зал аркадных игр, кафе и рестораны представят обновленное меню. Кроме того, в отеле-замке «Богатырь 4*», который находится на территории «Сочи Парка», продолжают действовать раннее бронирование) со скидкой до 20%, семейные спецпредложения и другие выгодные акции. Еще больше сюрпризов впереди - в сезоне-2020 появятся несколько экстремальных и семейных аттракционов.

Посещение всех шоу и неограниченный прокат на аттракционах доступны по единому входному билету, в подарок к которому дается гость-жетон в павильон аркадных игр. Продолжают действовать семейные, льготные и комботарифы, специальные предложения для именинников, а также в новом сезоне появляется билет с открытой датой, который можно использовать до 8 ноября. Вход в «Сочи Парк» для гостей отеля-замка «Богатырь» свободный.

С 20 марта парк открыт с 11:00 до 20:00, понедельник и вторник в апреле - прогулочные дни. Подробное расписание работы парка, детского развлекательного комплекса «Страна Медведия», аттракционов «Колесо времени» и «Богатырские гонки» - на сайте sochipark.ru.