Жителю Сочи, который избил и выбросил мать с четвертого этажа, предъявлено обвинение

10 Март 2020 2020-03-10T16:59:02+03:00

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В Сочи местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство матери по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ.

Инцидент произошел 15 февраля в доме на улице Батумское шоссе в сочинском поселке Дагомыс. Поссорились пьяные мать и сын. 34-летний мужчина стал избивать мать ногами и руками. А потом схватил 55-летнюю женщину и вытолкнул из окна. Кухня находилась на четвертом этаже.

Женщина получила многочисленные травмы и чудом осталась жива.

- В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU