2020-03-10T17:22:22+03:00
Общество

В Краснодаре 70 тысяч человек третий раз за две недели остались без горячей воды

На этот раз авария произошла в районе пересечения улиц Восточной и Средней
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре 70 тысяч жителей Комсомольского микрорайона снова остались без отопления и горячей воды. Очередная авария произошла на магистрали в районе пересечения улиц Восточной и Средней.

- От тепла и горячего водоснабжения на время ремонта пришлось отключить жителей 206 многоквартирных домов — это около 70 тысяч человек. В зоне отключения также 17 школ и 10 детских садов, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

На месте работают 16 человек и восемь единиц техники, школы и детские сады продолжат свою работу.

Предыдущие аварии на магистрали, ведущей в Комсомольский микрорайон, происходили 27 февраля и 5 марта. На устранение последствий в каждом из случаев ушло около суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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