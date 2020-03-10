В Сочи соснам делают прививки для сохранения коллекции

10 Март 2020 2020-03-10T17:33:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученые сочинского парка «Дендрарий» стремятся сохранить национальную коллекцию сосен. Она насчитает около 70 видов и форм хвойных растений. Но неблагоприятные почвенные условия и повреждения корневых систем гнилями часто приводят к гибели сосен в субтропическом климате Сочи.

- Одним из вариантов сохранения деревьев является прививка одних видов на другие, более устойчивые в субтропическом климате. Семинар-практикум по прививке был проведен в парке в начале марта, - сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Кроме того, для редких видов сосен прививка является практически единственным вариантом размножения.

ИСТОЧНИК KP.RU