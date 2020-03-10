В Краснодаре запретят стоянку на улице Котовского
В Краснодаре запретят стоянку на проезжей части улицы Котовского. Теперь транспорт, оставленный здесь, смогут эвакуироваться. Соответствующие знаки установят здесь 2 апреля.
Запрет стоянки коснется участка улицы Котовского от Красных Партизан до улицы Гагарина.
В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что оставленный на проезжей части транспорт мешает проезду и провоцирует ДТП.
Напомним, с 23 марта движение по улицы Димитрова в краевом центре сделают односторонним.
Также накануне стало известно, что на улице Северной в районе «Галереи» перенесут автобусную остановку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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