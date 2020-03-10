2020-03-10T21:37:00+03:00
Общество

Из Геленджика откроются прямые рейсы в Москву, Сургут и Тюмень

Выполнять полеты будет авиакомпания Utair
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Аэропорт ГеленджикФото: Аэропорт Геленджик
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В весенне-летнем расписании полетов аэропорта Геленджик появятся новые рейсы в Москву, Сургут и Тюмень.

Полеты в столицу будут выполнять с 1 мая. Время в пути до аэропорта Внуково составит 2 часа 15 минут, а вылет намечен на 13:55.

Прямое сообщение с Сургутом откроется со 2 июня, рейсы будут выполнять два раза в неделю по вторникам и субботам. Кроме того, к еженедельному рейсу из Тюмени в июне прибавятся два дополнительных перелета, а в июле - три.

- На рейсах по указанным направлениям будут задействованы воздушные суда Boeing 737-400 и 737-500 вместимостью до 150 и 126 кресел соответственно, - сообщают в пресс-службе аэропорта Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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