Кубань охвачена огнем: в крае введен особый противопожарный режим

10 Март 2020 2020-03-10T22:05:06+03:00

За день в регионе произошло девять крупных пожаров

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Необычно жаркая для марта температура в сочетании с длинными выходными привели к многочисленным пожарам на территории Краснодарского края. По данным регионального управления МЧС только 10 марта произошло девять возгораний сухой растительности на землях лесного фонда.

- Предпринимаются все необходимые действия для ликвидации возгораний. В краевом управлении организована работа оперативного штаба в рамках пожароопасного периода. На территории региона действуют экстренные предупреждения по чрезвычайной пожароопасности, в 24 муниципальных образованиях введен особый противопожарный режим, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

О крупных пожарах сообщают в районе станицы Анапской, где горит камыш и сухая трава на площади 1600 квадратных метров. Угрозы населенным пунктам нет, ночью организованы дежурства.

Восемь единиц техники и 32 человека тушат пожар на склонах в окрестностях Туапсе.

Спасатели призывают жителей и гостей края соблюдать элементарные требования безопасности и напоминают, что при особом противопожарном режиме использование открытого огня категорически запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU