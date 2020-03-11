В станице Анапской установили виновника крупного пожара

11 Март 2020 2020-03-11T07:23:14+03:00

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Как ранее сообщала «Комсомолка», в районе станицы Анапской горел камыш и сухая трава на площади 1600 квадратных метров. Угрозы населенным пунктам не было.

- 10 марта в 22:45 огонь локализовали, в 23:46 – ликвидировали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Также благодаря совместным усилиям администрации района и правоохранителей установили виновника пожара на анапских плавнях. Как оказалось, поджог совершила жительница улицы Набережной.

- Были опрошены свидетели, виновница уже дает признательные показания. Ей может грозить уголовная ответственность, - сообщает пресс-служба администрации Анапы на своей странице в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU