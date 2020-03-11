«Краевая молодежная выставка» живописи и графики открылась в Краснодаре

11 Март 2020 2020-03-11T07:37:26+03:00

Она продлится до 18 марта

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«Краевая молодежная выставка» живописи и графики 10 марта открылась в краевом выставочном зале изобразительных искусств.

- В ней принимают участие более 20 авторов. Здесь можно будет увидеть академическую живопись, абстрактное искусство, работы, выполненные в смешанных техниках, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

На церемонии торжественного открытия выставки присутствовали 56 человек. Экспозиция будет открыта для всех желающих до 18 марта 2020 года.

Напомним, в краевой столице пройдет пешеходная экскурсия «Советский Краснодар». Прогулка запланирована на 14 марта в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU