В Краснодаре гинекологи вылечили 22-летнюю девушку с редким заболеванием
В Краснодаре в клиническую больницу №2 поступила 22-летняя пациентка. Ей неоднократно ставили диагноз замершая беременность.
- Врачи провели обследование и обнаружили у нее достаточно редкую врожденную аномалию развития матки – внутриматочную перегородку, которая разделяет орган на две части, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Пациентке провели иссечение перегородке через гистероскоп. Такие малоинвазивные операции проводятся в крае только в клинической больнице №2.
Через четыре дня после вмешательства девушку выписали. Теперь она сможет стать мамой столько раз сколько захочет.
ИСТОЧНИК KP.RU