В Краснодаре гинекологи вылечили 22-летнюю девушку с редким заболеванием

11 Март 2020 2020-03-11T08:11:43+03:00

Через четыре дня после операции ее выписали

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В Краснодаре в клиническую больницу №2 поступила 22-летняя пациентка. Ей неоднократно ставили диагноз замершая беременность.

- Врачи провели обследование и обнаружили у нее достаточно редкую врожденную аномалию развития матки – внутриматочную перегородку, которая разделяет орган на две части, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Пациентке провели иссечение перегородке через гистероскоп. Такие малоинвазивные операции проводятся в крае только в клинической больнице №2.

Через четыре дня после вмешательства девушку выписали. Теперь она сможет стать мамой столько раз сколько захочет.

ИСТОЧНИК KP.RU