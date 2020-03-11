В Краснодарском крае на землях лесного фонда зафиксировано 10 пожаров

11 Март 2020 2020-03-11T08:21:20+03:00

Шесть из них были ликвидированы

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю, по состоянию на 7:00 на территории Кубани зафиксировано 10 пожаров на землях лесного фонда. Шесть были ликвидированы.

Силы и средства РСЧС в том числе и МЧС России продолжают работу по тушению возгораний. Действует оперативный штаб.

- В Краснодарском крае сохраняется высокий класс пожароопасности. Действуют экстренные предупреждения, - добавил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Напомним, 10 марта произошло девять возгораний сухой растительности на землях лесного фонда. Также в станице Анапской установили виновника крупного пожара. Поджог совершила жительница улицы Набережной.

Спасатели призывают жителей и гостей края соблюдать элементарные требования безопасности и напоминают, что при особом противопожарном режиме использование открытого огня категорически запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU