В Комсомольском микрорайоне Краснодара ликвидировали аварию на теплоцентрали

11 Март 2020 2020-03-11T08:36:10+03:00

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В Комсомольском микрорайоне Краснодара восстановительные работы вели в течение ночи. Их завершили только в 05:30 утра, сейчас идет заполнение системы теплоносителем. Тепло и горячая вода начинают поэтапно поступать в дома жителей.

Напомним, авария произошла 10 марта на магистрали в районе пересечения улиц Восточной и Средней. 70 тысяч жителей Комсомольского микрорайона остались без отопления и горячей воды. В зону отключения также попали 17 школ и 10 детских садов.

Фото: администрация Краснодара

- Ремонтно-восстановительные работы вели аварийные бригады филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго». Задействовали 16 человек, 8 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ход восстановительных работ держал на личном контроле глава Краснодара Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU