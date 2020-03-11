В Комсомольском микрорайоне Краснодара ликвидировали аварию на теплоцентрали
В Комсомольском микрорайоне Краснодара восстановительные работы вели в течение ночи. Их завершили только в 05:30 утра, сейчас идет заполнение системы теплоносителем. Тепло и горячая вода начинают поэтапно поступать в дома жителей.
Напомним, авария произошла 10 марта на магистрали в районе пересечения улиц Восточной и Средней. 70 тысяч жителей Комсомольского микрорайона остались без отопления и горячей воды. В зону отключения также попали 17 школ и 10 детских садов.
Фото: администрация Краснодара
- Ремонтно-восстановительные работы вели аварийные бригады филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго». Задействовали 16 человек, 8 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Ход восстановительных работ держал на личном контроле глава Краснодара Евгений Первышов.
ИСТОЧНИК KP.RU