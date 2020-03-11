На Кубани увеличили финансирование программы «Развитие физической культуры и спорта»

11 Март 2020 2020-03-11T09:08:43+03:00

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На Кубани более чем на 965 миллионов рублей увеличили финансирование программы «Развитие физической культуры и спорта». Средства пойдут на капремонт спортивных объектов, строительство малобюджетных залов и многофункциональных площадок.

Новые объекты увеличат вовлеченность жителей в массовый спорт, особенно в сельских территориях. Эта задача, которую ставит перед отраслью глава региона Вениамин Кондратьев

- До конца года будут отремонтированы центральный стадион Гулькевичского района и Белореченска. Из краевого бюджета муниципалитетам направлено 35 и 18 миллионов рублей соответственно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU