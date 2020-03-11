В Краснодаре стартовал ремонт улицы Октябрьской

11 Март 2020 2020-03-11T09:24:08+03:00

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В краевой столице улицу Октябрьскую приведут в порядок от Ленина до Северной. Это более 1,8 километра. Уже идет ремонт тротуаров, в ближайшие дни начнут замену асфальта и усиление основания самой дороги.

Уже через неделю приступят к ремонту Гоголя – от Красной до Кубанской Набережной. Две улицы в центре города обновят практически одновременно.

- По Октябрьской ходят 18 маршрутов общественного транспорта. Это 11 автобусов и 7 троллейбусов. На участке от Мира до Калинина в обе стороны есть выделенные полосы для движения транспорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Вторую часть Октябрьской планируют отремонтировать в 2022 году. До этого времени на участке приведут в порядок сети инженерных коммуникаций.

Обновление Октябрьской идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» этапа 2020 года. Помимо самой магистрали, по нацпроекту отремонтируют пересекающие улицы: Буденного, Ленина, Гоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU