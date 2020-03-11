В Кавказском биосферном заповеднике насчитали рекордное число зубров

11 Март 2020 2020-03-11T10:54:28+03:00

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Наблюдения за зимовками зубров ведутся с конца 1990-х годов. В этом году на склонах хребтов обнаружены самые многочисленные группы копытных.

Зимой труднодоступные участки посетить невозможно, поэтому учет копытных проводится только с воздуха. в начале марта сотрудниками Кавказского биосферного заповедника обследованы три основных зимовочных района: гора Армовка и хребет Скирда, массив Бамбаки и Бурьянистый хребет. В ходе учета с вертолета обнаружены 23 группы зубров общим числом 413 особей. Это рекордное число за все время наблюдений.

Численность популяции растет, начиная с 2000-х годов.

- Мы наблюдаем ежегодный рост численности, который только в последние три года замедлился, и мы это связываем с достижением емкости среды внутри границ заповедника. За пределами заповедника эта емкость среды в разы больше”, - рассказал "КП"-Кубань" Сергей Трепет, старший научный сотрудник Кавказского заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU