В Апшеронске квартиросъемщик угнал у владельца дома авто

11 Март 2020 2020-03-11T09:38:22+03:00

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В полицию Апшеронска обратился житель Краснодара. Мужчина пояснил правоохранителям, что в поселке Станционном со двора его дома пропал автомобиль.

- Потерпевший сдавал жилье, а после отъезда квартиросъемщиков обнаружил, что его транспорта нет на месте. Полицейские нашли детали похищенного авто в пункте приема металла. Сумма ущерба составила более 33 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские установили личность злоумышленника. 28-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции. По данному факту на него завели уголовное дело. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU