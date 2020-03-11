В Ейском районе руководителя организации привлекли к уголовной ответственности

11 Март 2020 2020-03-11T10:08:06+03:00

Также его оштрафовали на 90 тысяч рублей

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В Ейском районе организация допустила целый ряд нарушений при подготовке кафе к запуску. Это установили после проверки. Стены и потолок в здании были отделаны горючими материалами, в помещении отсутствовали средства первичного пожаротушения, сигнализация. Посещение данного заведения представляло опасность.

Директор организации не спешил приводить помещение в порядок. За это на него завели уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

- Лишь после этого нарушения были устранены. Уголовное дело прекратили, однако мужчину оштрафовали на 90 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU