11 Март 2020 2020-03-11T10:19:53+03:00

В Краснодаре предприятие оштрафовали на 1 миллион рублей за дачу взятки Фото: Архив "КП"

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Прокуратура Западного административного округа Краснодара провела проверку деятельности ООО «ИСК «АТЛАН».

Предприятие было должником по исполнительному производству. Судебный пристав составил акт описи и ареста машин, принадлежащих обществу.

- В феврале 2020 года гендиректор предложил заместителю начальника УФССП по Западному округу Краснодара 50 тысяч рублей. Он планировал совершить незаконные действия в отношении арестованного имущества, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На руководителя фирмы завели уголовное дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Также в отношении юридического лица составили материал по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. Судом предприятию назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU