В Гулькевичском районе у 58-летнего мужчины нашли почти 5 килограммов марихуаны

11 Март 2020 2020-03-11T10:35:41+03:00

Ему грозит десять лет тюрьмы

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Полицейские Гулькевичского района проверили причастность 58-летнего местного жителя к незаконному хранению запрещенных веществ.

У него дома в хозяйственной постройке нашли 9 упаковок с растительной массой серо-зеленого цвета и частями растений, свертки с семенами, а также шприцы, металлические чаши с остатками растительной массы. Экспертиза установила, что это марихуана общей массой около 5 килограммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

- Мужчину могут осудить на десять лет. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU