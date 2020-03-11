2020-03-11T10:35:41+03:00
Происшествия

В Гулькевичском районе у 58-летнего мужчины нашли почти 5 килограммов марихуаны

Ему грозит десять лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краюФото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

Полицейские Гулькевичского района проверили причастность 58-летнего местного жителя к незаконному хранению запрещенных веществ.

У него дома в хозяйственной постройке нашли 9 упаковок с растительной массой серо-зеленого цвета и частями растений, свертки с семенами, а также шприцы, металлические чаши с остатками растительной массы. Экспертиза установила, что это марихуана общей массой около 5 килограммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

- Мужчину могут осудить на десять лет. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ушаковке отметили День мореходок
В Апшеронском районе заблудились 15 туристов
В Сочи отремонтируют жилье у почти 250-ти участников войны
В Краснодаре отключат светофоры на пересечении Красных Партизан и Герцена
Под Геленджиком в массовой аварии погибли три человека
В Гулькевичском районе у 58-летнего мужчины нашли почти 5 килограммов марихуаны
В Краснодаре предприятие оштрафовали на 1 миллион рублей за дачу взятки
В Ейском районе руководителя организации привлекли к уголовной ответственности
В Апшеронске квартиросъемщик угнал у владельца дома авто
В Кавказском биосферном заповеднике насчитали рекордное число зубров
В Краснодаре стартовал ремонт улицы Октябрьской
На Кубани увеличили финансирование программы «Развитие физической культуры и спорта»
В Комсомольском микрорайоне Краснодара ликвидировали аварию на теплоцентрали
В Краснодарском крае на землях лесного фонда зафиксировано 10 пожаров
В Краснодаре гинекологи вылечили 22-летнюю девушку с редким заболеванием
«Краевая молодежная выставка» живописи и графики открылась в Краснодаре
В станице Анапской установили виновника крупного пожара
На Кубани пьяный инвалид-колясочник ошпарил ребенка кипятком
Кубань охвачена огнем: в крае введен особый противопожарный режим
Из Геленджика откроются прямые рейсы в Москву, Сургут и Тюмень
В Краснодаре запретят стоянку на улице Котовского
В Сочи соснам делают прививки для сохранения коллекции
В Краснодаре 70 тысяч человек третий раз за две недели остались без горячей воды
Жителю Сочи, который избил и выбросил мать с четвертого этажа, предъявлено обвинение