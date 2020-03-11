В Гулькевичском районе у 58-летнего мужчины нашли почти 5 килограммов марихуаны
Полицейские Гулькевичского района проверили причастность 58-летнего местного жителя к незаконному хранению запрещенных веществ.
У него дома в хозяйственной постройке нашли 9 упаковок с растительной массой серо-зеленого цвета и частями растений, свертки с семенами, а также шприцы, металлические чаши с остатками растительной массы. Экспертиза установила, что это марихуана общей массой около 5 килограммов.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
- Мужчину могут осудить на десять лет. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU