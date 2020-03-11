Под Геленджиком в массовой аварии погибли три человека

11 Март 2020 2020-03-11T10:52:48+03:00

Детей среди них нет

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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 11 марта в Геленджике. В районе родника «Наташа», на Михайловском перевале столкнулись ВАЗ-2110 и «Мазда СХ-5», после чего они врезались в «Датсун».

- В результате аварии водитель отечественной легковушки погиб на месте, один его пассажир скончался в скорой, второй был доставлен в больницу. В машине медиков также умер водитель Mazda, - сообщают «Кубанские новости».

Виновником массовой аварии мог стать водитель «Мазды». Он выехал на встречную полосу. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, в Краснодарском крае столкнулись легковушка и скутер. Пострадали 15-летние водитель и пассажир мопеда.

ИСТОЧНИК KP.RU