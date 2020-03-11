В Краснодаре отключат светофоры на пересечении Красных Партизан и Герцена
Светофоры на пересечении улиц Красных Партизан и Герцена отключат до 15:00 11 марта. За это время здесь перенесут оборудование на новые опоры, прежние металлоконструкции демонтируют.
- Для повышения безопасности дорожного движения на загруженных перекрестках транспортные потоки будут регулировать сотрудники ГИБДД УМВД России по Краснодару, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Работы выполнят специалисты ГУП КК «Специализированного монтажно-эксплуатационного управления».
Напомним, в Краснодаре стартовал ремонт улицы Октябрьской. Работы начались несколько дней назад. Уже идет ремонт тротуаров, в ближайшие дни начнут замену асфальта и усиление основания самой дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU