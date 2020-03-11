В Краснодаре отключат светофоры на пересечении Красных Партизан и Герцена

11 Март 2020 2020-03-11T11:22:51+03:00

После 15:00 они снова начнут работать

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Светофоры на пересечении улиц Красных Партизан и Герцена отключат до 15:00 11 марта. За это время здесь перенесут оборудование на новые опоры, прежние металлоконструкции демонтируют.

- Для повышения безопасности дорожного движения на загруженных перекрестках транспортные потоки будут регулировать сотрудники ГИБДД УМВД России по Краснодару, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы выполнят специалисты ГУП КК «Специализированного монтажно-эксплуатационного управления».

Напомним, в Краснодаре стартовал ремонт улицы Октябрьской. Работы начались несколько дней назад. Уже идет ремонт тротуаров, в ближайшие дни начнут замену асфальта и усиление основания самой дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU