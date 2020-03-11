В Сочи отремонтируют жилье у почти 250-ти участников войны

11 Март 2020 2020-03-11T11:12:49+03:00

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В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Сочи проводятся сотни мероприятий с участием ветеранов ВОВ. В этой работе принимают участие молодежные организации и волонтеры. Большое внимание уделяется сугубо практическим вопросам помощи-например в части ремонта квартир участников войны.

Об этом сообщил 11 марта в ходе пресс-конференции в сочинском представительстве "КП-Кубань" начальник управления молодежной политики администрации Сочи Отто Савицкий.

- В преддверии юбилея Победы в городе обследованы около 2800 квартир и домов, где проживают ветераны войны и приравненные к ним граждане. В 45 квартирах силами мэрии и шефов будет выполнен капитальный, а более чем в двухстах - косметический ремонт,- рассказал О. Савицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU