В Сочи отремонтируют жилье у почти 250-ти участников войны
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Сочи проводятся сотни мероприятий с участием ветеранов ВОВ. В этой работе принимают участие молодежные организации и волонтеры. Большое внимание уделяется сугубо практическим вопросам помощи-например в части ремонта квартир участников войны.
Об этом сообщил 11 марта в ходе пресс-конференции в сочинском представительстве "КП-Кубань" начальник управления молодежной политики администрации Сочи Отто Савицкий.
- В преддверии юбилея Победы в городе обследованы около 2800 квартир и домов, где проживают ветераны войны и приравненные к ним граждане. В 45 квартирах силами мэрии и шефов будет выполнен капитальный, а более чем в двухстах - косметический ремонт,- рассказал О. Савицкий.
ИСТОЧНИК KP.RU