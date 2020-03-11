2020-03-11T11:22:57+03:00
Происшествия

В Апшеронском районе заблудились 15 туристов

Спасатели вывели их из горного массива
Александра ПОДУШКО
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Фото: "Кубань-СПАС"Фото: "Кубань-СПАС"
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9 марта в 21:15 к сотрудникам «Кубань-СПАС» обратилась женщина. Она сообщила, что она вместе с еще 14 туристами заблудилась в районе Монаховой пещеры в Апшеронском районе.

Как оказалось, группа не была зарегистрирована в МЧС. Отдыхающие приехали в основном из Краснодара и Алтайского края, среди них были дети.

Экскурсовод вела туристов из поселка Мезмай в Гуамское ущелье, но из-за того, что стемнело, у людей началась паника. Группа раскололась, и часть ее отказалась идти за гидом.

На место выехали сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС». Они нашли группу туристов.Но не все захотели идти за спасателями. Поэтому последние решили пойти на хитрость и сказали, что в этих местах водятся медведи и ночевать в лесу небезопасно.

- Около 03:00 отдыхающих вывели к их микроавтобусу. Медицинская помощь никому не понадобилась, - сообщили в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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