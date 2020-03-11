2020-03-11T11:28:42+03:00
Общество

В Ушаковке отметили День мореходок

В мероприятии приняли участие будущие судоводители и судомеханики, а также новороссийские девятиклассники
Иван ЕГОРОВ
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Левон МкртчанЛевон Мкртчан
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В мраморном зале Морского колледжа ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова масштабно отпраздновали День мореходок. Празднование открыло торжественное шествие знаменной группы, после чего лучший старшина Морского колледжа, курсант второго курса по специальности «Судомеханик» Левон Мкртчан отбил склянки.

- Для меня это большая честь. С детства мечтаю стать моряком. Хорошо разбираюсь в механике, хотелось чего-то большего - изучить гигантские ходовые установки танкеров, поделился планами Левон Мкртчан.

В течение всего дня в Морском колледже проходили информационные часы, где курсанты делали доклады об истории морских училищ в России и великих мореплавателях страны.

Главным событием Дня мореходок стал большой квест для школьников города, подготовленный курсантами под руководством своих наставников. Около 300 девятиклассников из 9 общеобразовательных учреждений Новороссийска стали участниками 8 испытаний и мастер-классов и даже побывали на капитанском мостике в Морском тренажерном центре, где ребята почувствовали себя настоящими капитанами.

По словам начальника колледжа Андрея Юрьевича Сидоренко, так масштабно День мореходок они отмечали впервые. Теперь в колледже хотят сохранить традицию празднования Дня мореходок в таком познавательно-развлекательном формате.

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