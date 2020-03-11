На Кубани началась реконструкция автодороги Краснодар–Ейск

11 Март 2020 2020-03-11T12:50:03+03:00

Трасса будет расширена до четырех полос

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Автодорога Краснодар–Ейск входит в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ на этом участке составит 5,1 миллиардов рублей.

- Трассу планируют расширить до четырех полос от границы Динского и Тимашевского районов до станицы Медведовской. Предполагается, что после реконструкции дорога станет автомагистралью 1 категории, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы по реконструкции планируется завершить в 2023 году.

Всего объем дорожного фонда Кубани на текущий год составляет 37,7 миллиардов рублей. Это почти в три раза больше, чем несколько лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU