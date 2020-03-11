В Сочи благоустроят привокзальную площадь

11 Март 2020 2020-03-11T12:45:48+03:00

К началу курортного сезона здесь появятся лавочки, зеленые зоны и места для отдыха

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В Сочи началась масштабная реконструкция привокзальной площади. К началу летнего курортного сезона здесь установят лавочки, оборудуют зеленые зоны и места отдыха для туристов.

- Основная задача сейчас - благоустроить площадь у железнодорожного вокзала, сделать ее более красивой, удобной и доступной, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, - сообщила "КП"- Кубань" директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Ирина Горбачёва.

По ее словам, на обновленной площади появятся более 100 мест для парковки личного транспорта, предназначенных для встречающих и провожающих. Сейчас у жителей нет возможности заехать на площадь на своем автомобиле.

Горбачёва обратила внимание, что в данный момент на площади ведется демонтаж досмотровых павильонов, которые были построены в период подготовки к Олимпиаде.

Как сообщалось ранее, разбирают неиспользуемые в течение шести последних лет досмотровые павильоны. О необходимости убрать сооружения из самого центра города уже давно говорили жители Сочи и многочисленные туристы.

ИСТОЧНИК KP.RU