2020-03-11T12:45:48+03:00
Общество

В Сочи благоустроят привокзальную площадь

К началу курортного сезона здесь появятся лавочки, зеленые зоны и места для отдыха
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
На привокзальной площади сносят досмотровые павильоныНа привокзальной площади сносят досмотровые павильоныФото: Юлия БАРАНОВА
Изменить размер текста:

В Сочи началась масштабная реконструкция привокзальной площади. К началу летнего курортного сезона здесь установят лавочки, оборудуют зеленые зоны и места отдыха для туристов.

- Основная задача сейчас - благоустроить площадь у железнодорожного вокзала, сделать ее более красивой, удобной и доступной, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, - сообщила "КП"- Кубань" директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Ирина Горбачёва.

По ее словам, на обновленной площади появятся более 100 мест для парковки личного транспорта, предназначенных для встречающих и провожающих. Сейчас у жителей нет возможности заехать на площадь на своем автомобиле.

Горбачёва обратила внимание, что в данный момент на площади ведется демонтаж досмотровых павильонов, которые были построены в период подготовки к Олимпиаде.

Как сообщалось ранее, разбирают неиспользуемые в течение шести последних лет досмотровые павильоны. О необходимости убрать сооружения из самого центра города уже давно говорили жители Сочи и многочисленные туристы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре задержали хакера, который находился в федеральном розыске
В Сочи к летнему сезону приводят в порядок общественный транспорт
В Армавире мужчина выбил глаз своей жене
На радость сладкоежкам: на Кубани построят шоколадную фабрику
В Армавире пьяную жену подозревают в убийстве своего мужа
В Лабинском районе задержали серийного вора
Без шума и пыли: в Сочи вор проник в квартиру, взяв ключ под ковриком у двери
В Геленджике на выставке представят продукцию кубанских производителей
В Сочи из-за угрозы коронавируса отменены концерты австрийских музыкантов
На Кубани откроется центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов
В Краснодарском крае локализовали два природных пожара
В Краснодаре пройдет спартакиада трудящихся
В Славянском районе браконьер порыбачил на 127 тысяч рублей
Авиакомпания отменяет рейсы из Сочи в Израиль из-за угрозы коронавируса
На Кубани пьяный водитель иномарки сбил 9-летнего ребенка
В Сочи благоустроят привокзальную площадь
На Кубани началась реконструкция автодороги Краснодар–Ейск
В Ушаковке отметили День мореходок
В Апшеронском районе заблудились 15 туристов
В Сочи отремонтируют жилье у почти 250-ти участников войны
В Краснодаре отключат светофоры на пересечении Красных Партизан и Герцена