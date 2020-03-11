На Кубани пьяный водитель иномарки сбил 9-летнего ребенка

11 Март 2020 2020-03-11T12:03:41+03:00

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10 марта в 16:20 в поселке Прикубанском произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 44-летний водитель за рулем машины марки «БМВ» превысил скорости, допустил занос авто. В результате мужчина сбил 9-летнего велосипедиста, который ехал по обочине в попутном направлении.

- Ребенок получил травмы и был госпитализирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что водитель автомобиля в момент ДТП был пьян.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 11 марта в Геленджике. В районе родника «Наташа», на Михайловском перевале столкнулись ВАЗ-2110 и «Мазда СХ-5», после чего они врезались в «Датсун».

В результате аварии водитель отечественной легковушки погиб на месте, один его пассажир скончался в скорой, второй был доставлен в больницу. В машине медиков также умер водитель Mazda.

ИСТОЧНИК KP.RU