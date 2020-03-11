Авиакомпания отменяет рейсы из Сочи в Израиль из-за угрозы коронавируса

11 Март 2020 2020-03-11T12:09:27+03:00

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Из-за распространения коронавируса правительство Израиля ввело с 10 марта обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну граждан.

Отныне все въезжающие в Израиль должны подтвердить, что они могут пройти домашний карантин в течение двух недель. При этом самоизоляция не может проходить в отеле или, например, съемной квартире - речь идет только о собственном жилье .

В связи с этим авиакомпнаия "Уральские авиалинии" вынуждена отменить рейсы из Сочи в Тель-Авив U6-829/830 , запланированные на 19 и 22 марта.

Как сообщает авиаперевозчик, граждане, ранее купившие билеты на отмененные рейсы, могут вернуть их по месту покупки. Можно также переоформить билеты на другую дату.

- Пассажиры, вылетающие в Израиль в период с 10 марта по 5 апреля 2020 года, могут произвести вынужденный возврат авиабилетов, перенести дату вылета на более поздний срок или поменять направление полёта . Штрафы не взимаются,- говорится в сообщении авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU