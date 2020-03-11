11 Март 2020 2020-03-11T12:21:58+03:00

В Славянском районе браконьер порыбачил на 127 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Теперь им грозит два года тюрьмы

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Полицейские патрулировали территорию Приазовского государственного заказника. Они заметили на берегу отводного канала реки Протоки мужчину, который ловил рыбу запрещенными снастями.

- Его обыскали. В мешке 51-летнего местного жителя нашли около 90 рыб различных пород. Сумма ущерба составила более 127 000 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Гулькевичском районе у 58-летнего мужчины нашли почти 5 килограммов марихуаны. Ему грозит десять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU