2020-03-11T12:21:58+03:00
Происшествия

В Славянском районе браконьер порыбачил на 127 тысяч рублей

Теперь им грозит два года тюрьмы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Славянском районе браконьер порыбачил на 127 тысяч рублейВ Славянском районе браконьер порыбачил на 127 тысяч рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Полицейские патрулировали территорию Приазовского государственного заказника. Они заметили на берегу отводного канала реки Протоки мужчину, который ловил рыбу запрещенными снастями.

- Его обыскали. В мешке 51-летнего местного жителя нашли около 90 рыб различных пород. Сумма ущерба составила более 127 000 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Гулькевичском районе у 58-летнего мужчины нашли почти 5 килограммов марихуаны. Ему грозит десять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре задержали хакера, который находился в федеральном розыске
В Сочи к летнему сезону приводят в порядок общественный транспорт
В Армавире мужчина выбил глаз своей жене
На радость сладкоежкам: на Кубани построят шоколадную фабрику
В Армавире пьяную жену подозревают в убийстве своего мужа
В Лабинском районе задержали серийного вора
Без шума и пыли: в Сочи вор проник в квартиру, взяв ключ под ковриком у двери
В Геленджике на выставке представят продукцию кубанских производителей
В Сочи из-за угрозы коронавируса отменены концерты австрийских музыкантов
На Кубани откроется центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов
В Краснодарском крае локализовали два природных пожара
В Краснодаре пройдет спартакиада трудящихся
В Славянском районе браконьер порыбачил на 127 тысяч рублей
Авиакомпания отменяет рейсы из Сочи в Израиль из-за угрозы коронавируса
На Кубани пьяный водитель иномарки сбил 9-летнего ребенка
В Сочи благоустроят привокзальную площадь
На Кубани началась реконструкция автодороги Краснодар–Ейск
В Ушаковке отметили День мореходок
В Апшеронском районе заблудились 15 туристов
В Сочи отремонтируют жилье у почти 250-ти участников войны
В Краснодаре отключат светофоры на пересечении Красных Партизан и Герцена