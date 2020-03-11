В Краснодаре пройдет спартакиада трудящихся

11 Март 2020 2020-03-11T12:36:06+03:00

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В Краснодаре сотрудники городских предприятий, учреждений и организаций смогут посоревноваться в пяти видах спорта. Открытие спартакиады трудящихся состоится 15 марта.

- Участвовать могут мужчины и женщины от 25 лет, которые проработали в своей организации не менее 2 месяцев, имеют спортивную подготовку и страховой медицинский полис, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Заявку на участие можно подать в свободной форме с указанием краткой информации о предприятии по адресу электронной почты: cfmr.fk@mail.ru.

Напомним, на Кубани увеличили финансирование программы «Развитие физической культуры и спорта». Прибавка составила почти 1 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU