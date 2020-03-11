В Краснодарском крае локализовали два природных пожара
На территории региона локализовали 2 природных пожара. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В Туапсинском районе в поселке Аул Псебе в 09:40 локализовали возгорание, а в 12:55 – полностью потушили. Для этого привлекли группировку от РСЧС в составе 33 человек, 5 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек, 2 единицы техники.
- Также в 10:00 возгорание локализовали в селе Зубова Щель. В тушении участвовала группировка от РСЧС в составе 71 человека, 17 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по краю.
В 19 районах Краснодарского края установлен 4 класс пожарной опасности. Сохраняют свое действие экстренные предупреждения. Также введен особый противопожарный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU