На Кубани откроется центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов
Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов откроют в рамках регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». Новое учреждение появится на базе Научно-методического центра в краевой столице.
- Здесь учителя смогут пройти тестирование, оценить свои компетенции и получить рекомендации по формированию индивидуальной образовательной траектории, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Планируется, что в этом проекте до 2024 года поучаствуют не менее 10 процентов учителей региона.
Добровольное тестирование позволит учителям подготовиться к аттестации и выявить пробелы в знаниях. Устранить их они смогут в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства.
ИСТОЧНИК KP.RU