На Кубани откроется центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

11 Март 2020 2020-03-11T13:10:33+03:00

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Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов откроют в рамках регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». Новое учреждение появится на базе Научно-методического центра в краевой столице.

- Здесь учителя смогут пройти тестирование, оценить свои компетенции и получить рекомендации по формированию индивидуальной образовательной траектории, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Планируется, что в этом проекте до 2024 года поучаствуют не менее 10 процентов учителей региона.

Добровольное тестирование позволит учителям подготовиться к аттестации и выявить пробелы в знаниях. Устранить их они смогут в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства.

ИСТОЧНИК KP.RU